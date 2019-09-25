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Özel araçlara sigara denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkati çektiği uygulama başladı. 'Dumansız araçlar' uygulamasında araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen sürücülere ceza uygulanmaya başlandı. Aracında sigara içen sürücülere 153 TL para cezası uygulanırken, diğer sürücüler ise uyarılıyor. 

Özel araçlara sigara denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkati çektiği uygulama başladı. 'Dumansız araçlar' uygulamasında araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen sürücülere ceza uygulanmaya başlandı. Aracında sigara içen sürücülere 153 TL para cezası uygulanırken, diğer sürücüler ise uyarılıyor. 

25 Eylül 2019 Çarşamba 17:03
Özel araçlara sigara denetimi

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı. Araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL. idari para cezası uygulanırken, diğer sürücüler ise sigara içmemeleri konusunda uyarıldı. 
İdari para cezasına çarptırılan bazı sürücüler ise hem tepki gösterdi, hem de uygulama sebebiyle şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sürücüler ise uygulamanın son derece yerinde olduğunu söyledi. 

Son Güncelleme: 25.09.2019 17:04
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