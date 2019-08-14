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Otomobil ters döndü

Sungurlu’da kaza geçiren bir otomobil ters döndü.

Otomobil ters döndü

Sungurlu’da kaza geçiren bir otomobil ters döndü.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:17
Otomobil ters döndü

Alınan bilgiye göre kaza Sungurlu’ya bağlı İncesu Köyü’nde yaşandı.

İncesu Köyü’ndeki tek taraflı kazada hafif ticari araç ters döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan Sungurlu’da iki kaza daha yaşandı. Alacahöyük Kavşağı’nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sungurlu – Kırıkkale Karayolu’nda ise hafif ticari araç şarampole uçtu. Kazada yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Volkan SINAYUÇ)

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