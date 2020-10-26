Otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunun 45. kilometresindeki Delice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra Ç. idaresindeki 28 EC 869 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sürücü Kübra Ç. ile yolculardan Metin Ç. ve Uygar D. ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.