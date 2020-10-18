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Otomobil beton bloklara çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobilin beton bloklara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. 

Sungurlu 18.10.2020, 17:35
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Otomobil beton bloklara çarptı: 2 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunun 62. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa C. idaresindeki 06 AT 0354 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bloklara çarptı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mustafa C. ile yolcu olarak bulunan Naciye C. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

#Otomobil beton bloklara çarptı: 2 yaralı
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