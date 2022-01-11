Osman Aşutoğlu güven tazeledi

Sungurlu Bakkallar ve Bayiiler Esnaf Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, önceki gün düzenlenen kongrede tekrar başkanlığa seçildi.

Sungurlu Bakkallar ve Bayiiler Esnaf Odası’nın olağan kongresi İlçe Özel İdare Konferans Salonu’nda önceki gün büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Genel Kurulda divan başkanlığını Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür yaptı. Kongrede daha sonra Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okunarak müzakere edildi. Gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylandığı genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi. Kongrede yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları, aylık ücretlerin, huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretleri belirlenirken ardından ise dilek ve temennilere geçildi.

2 listenin yarıştığı seçimlerde 335 üyeden 281'i oy kullandı. Mevcut Başkan Osman Aşutoğlu 167 oy alırken tekrar başkanlığa seçildi. Diğer aday Fatih Yalınkılıçlı ise 110 oy aldı. Seçimlerde 4 oyda geçersiz sayıldı.

Osman Aşutoğlu başkanlığında yeni yönetim kurulu Şahin Durusulu, Şaban Ergünen, Faruk Keyvanoğlu, Fatih Çakan, Gazi Koçaker ve Okan Oran’dan oluştu.

(Haber Merkezi)

