Nurettin Yıldız vefat etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Sungurlu İlçe yöneticilerinden, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Lokali işletmecisi Nurettin Yıldız, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Geçirdiği kalp krizi ile 57 yaşında yaşamını yitiren Nurettin Yıldız’ın cenazesi Sungurlu’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

(Aliye ÖNCEL)

