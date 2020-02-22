Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
116829
ALTIN
322.007
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.8977
EURO
6.6031

Mustafa için 3 donör bulundu

Genetik kan hastalığı olan ve kemik iliği nakli bekleyen 3 yaşındaki Mustafa Janberk Ağuş için 3 tane tam uyumlu donör bulunduğu bildirildi. 

Mustafa için 3 donör bulundu

Genetik kan hastalığı olan ve kemik iliği nakli bekleyen 3 yaşındaki Mustafa Janberk Ağuş için 3 tane tam uyumlu donör bulunduğu bildirildi. 

22 Şubat 2020 Cumartesi 17:43
Mustafa için 3 donör bulundu

Anne Cansu Yener Ağuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu güzel haberi vermek için Mustafa Janberk Ağuş ile karşınızdayız. Bizim hepinizi, tüm sevenlerimize çok güzel bir haberimiz var. Mustafa Janberk’e 3 tane tam uyumlu donör adayı bulundu. 2 tanesi Amerika, 1 tanesi de Almanya’da. Onlarla iletişime geçilecek. Umarım iletişim sağlıklı bir şekilde sağlanır. Bağışçı olmayı kabul ederler. Çok mutluyuz. Bu mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Hep birlikte teşekkür ediyoruz. İnşallah vazgeçmezler ve bize şifa olurlar” ifadelerini kullandı. 

İlgili Haberler
Sungurlu'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı
Sungurlu'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı
Sungurlu Şoförler Odası Başkanlığına İsmail Pozan getirildi
Sungurlu Şoförler Odası Başkanlığına İsmail Pozan getirildi
Yarım kalpli küçük Rüzgar’a Başkan Şahiner sahip çıktı
Yarım kalpli küçük Rüzgar’a Başkan Şahiner sahip çıktı
Trafonun kabloları çalındı
Trafonun kabloları çalındı
45 yıllık memur emekli oldu
45 yıllık memur emekli oldu
Hacı Karatekin toprağa verildi
Hacı Karatekin toprağa verildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim