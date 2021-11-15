Müftü Köksal, kurs ve cami inşaatını inceledi
Sungurlu İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu, 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu ve cami inşaatında incelemelerde bulundu.
İnceleme sonrası bir açıklama yapan Müftü İbrahim Köksal, “Kur'an kursu ve cami inşaatının dış cephe kaplaması tamamlanmış olup, caminin minaresi de yapıldı. Kursun içinde ise; alçı çekilmiş, asansörleri monta edilmiş, merdiven korkulukları takılmış ve fayans döşeme işleri bitmek üzeredir.
Tabana şap atılmış olup, en kısa zamanda laminant parke döşenmeye başlanacaktır. Kursumuzda emeği geçen dernek başkanımıza ve ekibine, hocalarımıza, hayır sahiplerine teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinde razı olsun. Rabbim hayırlarını kabul eylesin. Allahutaala kursumuzu ve camimizi en kısa zamanda bitirip hizmete açmayı nasip eylesin” dedi.
(Ömür SOYTEMİZ)
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