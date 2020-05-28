Miniklere bayram şekeri

Belediye Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce ve Bahri Sezen, Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izniyle parklara giden çocuklara Şahiner'in selamlarını ileterek şekerlerini dağıttı.

Sarıyüce ve Sezen, çocuklara Belediye Başkanı Şahiner’in mesajını da iletti. Şahiner mesajında, “Her bayram olduğu gibi bu bayramda da yüreğim sizlerle. En kısa zamanda eski günlerimize dönmek umuduyla gözlerinizden öper, sağlıklı günler dilerim” dedi.

(Haber Merkezi)