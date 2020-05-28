Miniklere bayram şekeri
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, bu bayram evlerinde kalmak zorunda olan çocuklara bayram şekeri ikram etti.
Sungurlu 28.05.2020, 20:10
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Belediye Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce ve Bahri Sezen, Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izniyle parklara giden çocuklara Şahiner'in selamlarını ileterek şekerlerini dağıttı.
Sarıyüce ve Sezen, çocuklara Belediye Başkanı Şahiner’in mesajını da iletti. Şahiner mesajında, “Her bayram olduğu gibi bu bayramda da yüreğim sizlerle. En kısa zamanda eski günlerimize dönmek umuduyla gözlerinizden öper, sağlıklı günler dilerim” dedi.
(Haber Merkezi)
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