Milli Eğitim Müdürü'nden başarılı öğrencilere ödül

Üniversite sınavında yüksek puan alan Sungurlu Anadolu Lisesi öğrencisi Esmanur Üstüner Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sungurlu Fen Lisesi öğrencileri Edanur Polat Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Rıdvan Kafaoğlu Kayseri Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim görmeye hak kazandı.

Öğrenciler, okul idarecileri ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci'yi makamında ziyaret ederek başarılarının mutluluğunu paylaştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, "Üniversite öğrenim görecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, yürekten kutluyorum. Okul idareci ve öğretmenlerini tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, öğrenciler çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi.