Meral Akşener’e coşkulu karşılama

Samsun'da yapılacak 19 Mayıs Gençlik Buluşması ve Ata'ya Saygı Yürüyüşü etkinliklerine katılmak üzere Samsun’a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sungurlu’da karşılandı. Akşener’i Sungurlu girişinde Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş karşıladı.



Burada vatandaşlarla kısa bir sohbet eden Genel Başkan Akşener, daha sonra Samsun’a hareket etti.



(Haber Merkezi)

