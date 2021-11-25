Medine Kızılarslan son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak'ın kayınvalidesi Medine Kızılarslan (67), yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Ziraat Bankası’ndan emekli İbrahim Kızılarslan’ın eşi, Atilla, Hüseyin ve Hakan Kızılarslan’ın anneleri, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak’ın ise kayınvalidesi olan Medine Kızılarslan’ın cenazesi ilimiz Sungurlu İlçesi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Çorum Belediye Başkan Yardımcıları Turan Candan, Murat Erdem, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Zübeyr Tuncel, AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı, Alaca Ticaret Sanayi Odası Başkanı Gürsel Şirin, Çorum SGK İl Müdürü Ömer Tök, Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri ve merhumenin akrabaları katıldı.

Medine Kızılarslan’ın cenazesi Sungurlu Ulucami’deki namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

