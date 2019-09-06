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Magandaları pankartla uyardı

Düğünde havaya silahla ateş edilmesinin önüne geçmek isteyen düğün sahipleri, anlamlı bir pankart astı.

Magandaları pankartla uyardı

Düğünde havaya silahla ateş edilmesinin önüne geçmek isteyen düğün sahipleri, anlamlı bir pankart astı.

06 Eylül 2019 Cuma 22:34
Magandaları pankartla uyardı

Düğünde havaya silahla ateş edilmesinin önüne geçmek isteyen düğün sahipleri, anlamlı bir pankart astı.

Sungurlu’da Ramazan Erayhan, oğulları Ünal ve Kemal Erayhan’ın düğününde, havaya silahla ateş edilmesinin önüne geçmek için üzerinde, "Düğünümüzde silah atmak yasaktık" yazılı pankartı evinin önündeki sokağa koydu.

İlçede traktör galericiliği yapan Ramazan Erayhan, oğulları Ünal ve Kemal’in mutlu beraberliklerinin başlangıcı için Bahçelievler Mahallesi Belediye Toplu Konutları’nda ki evinde 3 gün sürecek çifte düğün yapacak.

Düğünlerde silah atılmasına karşı olan Ramazan Erayhan, buna karşı önlem için ilk önce bastırdığı davetiyeye ‘Düğünümüzde silah atmak kesinlikle yasaktır’ yazdırdı. Bununla da yetinmeyen Erayhan evinin bulunduğu sokağın başına ise, “Düğünümüzde silah atmak yasaktır” pankartı astı. (Haber Merkezi)

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