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Korona virüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanı toprağa verildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı Yakup Tunga son yolculuğuna uğurlandı. 

Sungurlu 22.11.2020, 16:56
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Korona virüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanı toprağa verildi

Yaklaşık bir haftadır Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 46 yaşındaki Yakup Tunga, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Tunga, ikindi namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine sağlık çalışanlarının yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı. 

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