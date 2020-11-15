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Kediye çarpmamak için kaza yapan genç yaşama tutunamadı

Çorum’un Osmancık ilçesinde kediye çarpmamak için otomobili ile ani manevra yapan Olcay Sarı (18) yaşam savaşını kaybetti.

Sungurlu 15.11.2020, 18:38
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Kediye çarpmamak için kaza yapan genç yaşama tutunamadı

Cuma günü meydana gelen kazada kediye çarpmamak ani manevra yapan Olcay Sarı'nın kontrolünden çıkan otomobil önce çöp konteynerine, ardından elektrik direğine çarptı. Araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Sarı, Osmancık Devlet Hastanesi'nde ki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Cumartesi günü hayatını kaybetti. (Haber Merkezi)

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