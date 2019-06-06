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Kaza yapan araç alev aldı: 4 yaralı

Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza yapan araç alev aldı: 4 yaralı

Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

06 Haziran 2019 Perşembe 19:51
Kaza yapan araç alev aldı: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolunda meydana geldi. Sungurlu'dan Boğazkale istikametine seyir halinde olan Osman Eğioğlu yönetiminde ki 06 AF 8231 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kaza yapan aracın motor kısmından alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan 4 kişi kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yanan araç Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

(İHA)

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