Kaymakam Görmüş koronavirüs denetimine çıktı
Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında işyerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Sungurlu 06.08.2020, 15:12
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Kaymakam Fatih Görmüş beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Sedat Özmen ve İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ile birlikte, koronavirüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden işyerlerinde denetim yaptı.
Kaymakam Görmüş, denetimlerde sosyal mesafeye ve maske eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.
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