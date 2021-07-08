Kamyonet şarampole devrildi, bir aile ölümden döndü: 4 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrildiği kazada aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 07 ADC 474 plakalı Nissan marka kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Şarampole ters devrilen kamyonetteki aynı aileden M.Ö., (55), R.Ö. (36), İ.Z.Ö. (13) ve A.Ö. (55) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.