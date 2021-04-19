Kadınlardan gıda yardımı

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştırmak için Sungurlu İYİ Parti Kadın Kolları tarafından hazırlanan yardımların dağıtımına başlandı.

Bir ailenin Ramazan ayı içerisinde günlük temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacak erzakları içeren koliler bizzat İYİ Partili kadınlar tarafından bir bir ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında seferber olduklarını belirten kadınlar; Ramazan Rahmet ve Paylaşma ayıdır. Bereketini hep birlikte hissetmek, bu ayda birlik ve beraberliğin her anlamda pekişmesi için çalışmak, ihtiyaç sahiplerimizin tek tek sofralarına ulaşmak temel gayemizdir. Yardımlar Ramazan sonuna kadar inşallah devam edecek.” İfadelerini kullandı.



(Aliye ÖNCEL)

