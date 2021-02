İYİ Partililer Sungurlu Belediyesi'nde buluştu

Çorum İYİ Parti heyetiyle birlikte toplantıya Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, İYİ Parti İlçe Başkanı Dursun Kanmış, , Belediye Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce, Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan, Belediye Başkanı Şahiner’in eşi Vildan Şahiner, Başkan Yardımcılarının eşleri Önay Sezen, Medine Dağaşan, İYİ Parti Sungurlu İlçe Kadın Kolları Sorumlusu Birgül Yılmaz, ilçe başkanının eşi Gülhan Kanmış ve çok sayıda partili kadın katıldı.

Toplantıda İl Başkanı Bekir Özsaçmacı Çorumlu kadınların kooperatif kurmaları için gerekli tüm desteğin yapılacağını belirtti. Yine toplantıda kadınların toplumdaki yeri ve önemi, sosyal katkıları gibi konulara değinilirken, Sungurlu Belediyesi’nin çalışmaları konuşuldu.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, “Bugün burada bir arada olmamız, ilçemiz ve ilimiz adına her alanda yapacaklarımızı ve yapabileceklerimizi konuşmamız bizlerin ve partimizin bu ülke için yapacaklarının teminatı olarak görebiliriz. Bizler üreteceğiz, çalışacağız ve önce kendi çevremizden başlayarak tüm ülkemizi iyileştireceğiz. Sungurlu Belediyesi olarak bizler her alanda varlığımızı ve çabamızı ortaya koyduk. Sizler yeter ki biz bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz diye bize gelin. Biz her türlü desteği sağlamaya hazırız. Zaman ve mekân fark etmez. Hepimiz hemşehriyiz, bu toprakların evladıyız. Ne yapılması gerekiyorsa her zaman olduğu gibi yine yapmaya hazırız” dedi.

