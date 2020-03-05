İstiklal Marşını en güzel okuma yarışması

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşını En Güzel Okuma Yarışmasına okul öncesinden liseye kadar her yaş grubundan öğrenci katıldı. Yarışmada jüri üyeliğini Zeliha Avkan Yücebalkan, Harun Bitigiç, Emre Meriç, Behiye Koç, Aytaç Tabak ve Nazlı Mumcu yaptı. Yarışmada okul öncesi kategorisinde İsmetpaşa İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Erva Güzelceoğlu birinci, Şehit Mahmut Peşmen İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Erdem Kaan Çırakoğlu ikinci, Fevzi Çakmak İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Eylül Sariyerli üçüncü oldu. İlkokul kategorisinde ise Mehmetçik İlkokulu öğrencisi Elanur Yücetürk birinci, Fevzi Çakmak ilkokulu öğrencisi Zeliha Berra Ceylan ikinci, Yavuz Selim ilkokulu öğrencisi Eslem Hüma Koca üçüncü olurken, ortaokul kategorisinde de Atatürk Ortaokulu öğrencisi Betül Alacazcıoğlu birinci, Şehit Mahmut Peşmen Ortaokulu öğrencisi Hatice Sepetçi ikinci, Hacı Osman Köyü Ahmet Koz Ortaokulu öğrencisi Resul Kıvrak üçüncü oldu.

Liseler kategorisinde ise Sungurlu Fen Lisesi öğrencisi Nurefşan Uçkun birinci, Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Recep Kaleli ikinci, Şehit Akif Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Can Yiğit üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin 12 Mart'ta düzenlenecek törenle verileceği belirtildi.