“İşimiz sadece hizmet olacak”

Gece-gündüz demeden, yorulmadan bıkmadan ilk günkü aşkla ellerinden geldiği kadar var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini kaydeden Şahiner, “Makam, mal, servet yok olur ama sevgi, dostluk yok olmaz. Hangi siyasi görüşte, hangi siyasi düşüncede olursanız olun, gelin hep birlikte siyaseti atalım, Sungurlu aile birlikteliğini kuralım” dedi.

Sungurlu’ya daima bir şeyler yapmanın telaşı ve kavgası içinde olduklarını belirten Şahiner, “Kimi zaman en sevdiğim insanları kırdım, kimi zaman kendim kırıldım ama yılmadım, yorulmadım ve nefsimi hiç bir zaman aklımın önüne geçirmedim.

Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün sorumluluğunun bilinciyle, vatandaşlarımızın istek ve beklentilerine uygun olarak hazırladığımız projelerimizle, sizlerden aldığımız destekle işimiz hizmet olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu şehirde yaşayan her bir hemşehrimin hizmetlerimizden eşit şekilde yararlandırılması, bizlerin olmazsa olmazı oldu” diyen Şahiner, açıklamasını şu şekilde devam ettirdi:

“Parti ayrımı yapmaksızın hemşehrilerimizin gönüllerine dokunabilmek için gayret gösterdim. Hemşehrilerimizin gönüllerini kazanıp, onlarla hemhal olmak kanaatime göre duyguların en güzeli. Kısa zamanda birlikte kurduğumuz bu köklü bağ, bundan sonraki süreçte de devam edecektir.

Bu zaman kadar makam sevdalısı olarak değil, hizmet sevdalısı olarak, milletin hizmetkarı olarak, iyi ve kötü günde Sungurlu halkının yanında olmaya gayret ettik ve edeceğiz.

İlçemizde herkesi kucaklayan bir hizmet anlayışıyla, sevgiyle, hoşgörüyle ilçemizi hak ettiği güzelliklerle buluşturmaya devam edeceğiz.

Ben bir Belediye Başkanından önce sizlerin abisi, kardeşi, büyüğü, küçüğüyüm.

Değişim ve gelişimde sürekliliği yakalayan, sosyal belediyeciliğin hayat bulduğu, şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde halkın yönetimde söz sahibi olduğu, belediye hizmetlerinin ilçenin her noktasına ulaştığı, yaşam kalitesi yüksek kentler arasında kendine sağlam bir yer edinecek modern bir ilçe oluşturmak en büyük hedefimizdir.

Sungurlu Belediyesi olarak koronavirüs ile mücadele konusunda tüm önlemleri almaktayız.

Sizlerden de bizlere yardımcı olmanızı istiyoruz. Bilhassa sağlığınız için evde kalmanızı bir kez daha sizlerden talep ediyoruz. Sağlıklı güzel, mutlu günler çok yakında hepimizin olacak.” (Haber Merkezi)