İmece usulü ile köyün sağlık evini onarıyorlar

İkizli Köyü Muhtarı Erdoğan Karakol, yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinde muhtar seçilmesi ile birlikte kolları sıvayarak köyün eksiği ve sorunlarını tespit ettiklerini belirtti.

İlk olarak yaklaşık 5-6 yıldır kullanılmayan sağlık evini tekrar faaliyete geçirmeye karar verdiklerini anlatan Karakol, “Haftada bir gün köye doktor geliyor, sağlık evi kullanılamaz olduğu için vatandaşları camide muayene ediyor. Sağlık Müdürlüğü ile görüşerek sağlık evini tekrar faaliyete geçirmek istediğimizi ilettik.

Öncelikle sağlık evine bir ebe atadılar, tamirat için de kum ve çimento verdiler. Bizde ihtiyar heyeti ve köy halkı ile imece usulü ile kendi imkanlarımızla sağlık evinin zamanla yıpranan ve kırılan yerlerini onarmaya başladık. Sağlı evinin tavandan tabana bakımını ve onarımını yapıyoruz. Binanın dışında ve içinde dökülen sıvalarını yeniden yapıp, zeminde çöken yerleri tekrar onarıyoruz. Sağlık evi ve lojmanının onarımını tamamlayıp bayram tatili sonunda ebeye teslim etmeyi planlıyoruz.” dedi.

Muhtar Erdoğan Karakol, sağlı evinin onarımını tamamlayıp faaliyete geçirdikten sonra okul ve lojmanında onarımını yapacaklarını bildirdi.