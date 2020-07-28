İmamoğlu selam yolladı

Karşılıklı fikir alışverişlinin yapıldığı ve samimi bir sohbet ortamında geçen ziyarette, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Dursun Kanmış, Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen de bulundu. Ziyarette, Sungurlu Belediyesi’nin çalışmaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında konuşuldu.

Başkan Şahiner, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini, belediyeler arası diyaloğun kendilerini çok mutlu edeceğini belirterek; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörünü Bülent Akköse ve Yardımcısı Osman Çayak’ı ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Şahiner, “Kendileriyle Belediyemizin çalışmaları ve İBB ile koordineli yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sevdiğimiz ve ilgiyle takip ettiğimiz bir başkanımızdır. Belediyeler arası diyolog ve iş birliği bizleri mutlu ettiği kadar heyecanlandırmakta da. Güzel çalışmaların birlikte yürütüleceğine eminiz ” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu selamlarını getirdiklerini belirten Akköse ise, "Sungurlu’da olmaktan çok mutlu olduk. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Başkanımız Abdulkadir Şahiner’e ve Sungurlu halkına selamlarını getirdik. Sayın Başkanımıza misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimleri ile son buldu.

(Haber Merkezi)