İlhan Sarıaltun anıldı

2010 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İlhan Sarıaltun için, Karşıyaka Mezarlığı’nda gerçekleşen anma töreninde, Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

“SARIALTUN, SUNGURLU İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞERDİ”

İlhan Sarıaltun'un ilçede herkes tarafından sevildiğini ifade eden CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İlhan Sarıaltun’un Sungurlu için bir değer olduğunu ifade etti.

Sarıaltun’un belediye başkanı olduğu dönemde yaptığı hizmetlerden çok kişiliği ve herkesi kucaklaması ile unutulmadığını belirten Tahtasız, “Emekçi Bayramı olması nedeniyle emekçilerin hakkını aramak için, oda bizim gibi Sungurlu’dan çıkıp Ankara’ya giderken, talihsiz bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Hepimiz çok üzüldük. Sevilen bir belediye başkanıydı. Bu benim partilim değil diyerek hiçbir zaman ayrım yapmadı. Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın, mekânı Cennet olsun. Sarıaltun ailesinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İlhan Sarıaltun’u anma programına İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, ailesi ve çalışma arkadaşları ile sevenleri katılarak mezarına karanfil bıraktı.

(Haber Merkezi)

