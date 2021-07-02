İl birincisi olan öğrenciler ödüllerini aldı

Edebi eser kategorisinde birinci olan Sunguroğlu İlkokulu öğrencisi İrem Rana Özbekmez ve Sungurlu Şehit Akif Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Seçil Kışlalıoğlu, yarışmada il ve ilçe birincisi oldu.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, “Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Emeği geçen idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.