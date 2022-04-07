İhtiyaç sahibi 667 aileye gıda yardımı
Sungurlu Ticaret Borsası tarafından 667 ihtiyaç sahibi aileye 100 bin TL tutarından gıda alışveriş çeki dağıtıldı.
Sungurlu 07.04.2022, 18:29
16
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkıları ile Sungurlu Ticaret Borsası tarafından ramazan ayı nedeniyle 667 yoksul ve muhtaç aileye 150 TL, toplamda 100 bin TL'lik alışveriş çeki dağıtılarak, ilçenin 4 yerel marketinden ihtiyaç sahipleri ailelere yardımda bulunuldu.
Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin destek verdiği yardımlar, borsamız yönetim kurulu üyeleri, Meclis kurulu üyeleri ve borsa üyeleri aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Her yıl yapılan bu yardımlar konusundaki katkılarından dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederiz” dedi. (İHA)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13°
orta şiddetli yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|29
|25
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|30
|22
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Barcelona
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Sevilla
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|30
|29
|17. Cadiz
|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22