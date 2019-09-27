Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 20°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105152
ALTIN
272.736
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9667
EURO
6.1976

Her hafta 50 aileyi sevindiriyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde isminin açıklanmasını istenmeyen bir hayırsever iş adamı, her hafta Perşembe pazarında 50 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunurken, bazı mahalle bakkallarındaki yoksul ailelerin veresiye defterindeki borçları ödeyerek sildirdiği öğrenildi. 

Her hafta 50 aileyi sevindiriyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde isminin açıklanmasını istenmeyen bir hayırsever iş adamı, her hafta Perşembe pazarında 50 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunurken, bazı mahalle bakkallarındaki yoksul ailelerin veresiye defterindeki borçları ödeyerek sildirdiği öğrenildi. 

27 Eylül 2019 Cuma 17:23
Her hafta 50 aileyi sevindiriyor

İhtiyaç sahibi aileler mahalle muhtarlarıyla irtibata geçilerek tespit edilirken, her hafta bir mahallenin ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor. Muhtarın tespit ettiği ihtiyaç sahipleri muhtarın imzalı, kaşeli fişi ile Perşembe pazarına gidip pazarcı Adil Erdönmez’in tezgahından gıda paketlerini alıyor. 
Hayırsever iş adamının yaptığı bu güzel hizmetin ramazan ayına kadar yapılması planlanıyor. Yine bu hayırsever iş adamımı tarafından geçtiğimiz aylarda bazı mahalle bakkallarındaki yoksul ailelerin veresiye defterindeki borçları ödeyerek sildirdiği belirtildi. 

(İHA)

İlgili Haberler
Jandarma’dan kaçak içkiye geçit yok
Jandarma’dan kaçak içkiye geçit yok
Şahiner’den hayırlı olsun ziyaretleri
Şahiner’den hayırlı olsun ziyaretleri
Sungurlu Belediyesi’nden tüm okullara bayrak
Sungurlu Belediyesi’nden tüm okullara bayrak
Özel araçlara sigara denetimi
Özel araçlara sigara denetimi
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
En büyük hayali fabrika kurmak
En büyük hayali fabrika kurmak
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim