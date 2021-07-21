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Genç yaşta kazada can verdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında genç bir baba hayatını kaybederken 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. 

Sungurlu 21.07.2021, 16:13
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Genç yaşta kazada can verdi

Kaza, Tokullu - Kavşut köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet İncetekin idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. 
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Mehmet İncetekin kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kazayı yaralı olarak atlatan eşi ve 2 çocuğun tedavisi devam ediyor. 

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