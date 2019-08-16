Geçtiğimiz ay yanan Atakan Tekstil yeniden faaliyete geçti

Sungurlu Başpınar Mahallesi İlhan Sarıaltun Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin açılışına Belediye Başkan vekili Tevfik Akyüz, Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Ak Parti İlçe Başkanı Metin Özsarı, Ak Parti İl Genel Meclis Üyeleri Alaettin Tosundereoğu ve Mehmet Kaplan, İYİ Parti İl Genel Meclis üyesi Ercan Şahin, Belediye Meclis üyeleri, oda başkanları, İş Bankası Müdürü Togay Yüksel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sungurlu İlçe Müftüsü İbrahim Köksal’ın yaptığı dua sonrası kesilen kurban ile protokol üyelerinin kestiği kurdele ile Atakan Tekstil'in açılışı yapıldı.

Atakan Tekstil Sahibi Tarık Tür, “Talihsiz bir olay sonrası işyerimizi tekrardan tadilat yaparak, Kurban Bayramı öncesi halkımızın hizmetine sunduk” dedi.

Yangında komşu esnafa ve tereddüt etmeden yardıma koşan hemşehrilerine teşekkür eden Tarık Tür, “Allah kimsenin başına vermesin. Allah herkesten razı olsun. Açılışımıza gelerek bizlere onure eden herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)