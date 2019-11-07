Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 23°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102913
ALTIN
274.233
DOLAR
5.7405
STERLİN
7.3628
EURO
6.3618

Farkındalık oluşturmak için maske dağıttılar

Sungurlu Dünya Sağlık Koleji öğretmen ve öğrencileri, esnafları ziyaret ederek Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık oluştururum" kampanyasına destek verdi. 

Farkındalık oluşturmak için maske dağıttılar

Sungurlu Dünya Sağlık Koleji öğretmen ve öğrencileri, esnafları ziyaret ederek Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık oluştururum" kampanyasına destek verdi. 

07 Kasım 2019 Perşembe 13:25
Farkındalık oluşturmak için maske dağıttılar

Özel Dünya Sağlık Koleji öğretmenleri ve öğrencileri 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar haftasında lösemili çocuklara destek olmak için esnafa maske dağıttılar. 
Sağlık Koleji Müdürü Emrah Kara, “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar haftası olması nedeniyle bizlerde LÖSEV tarafından başlatılan “Maskemi takarım, farkındalık oluştururum” kampanyasına destek olmak için ilçemizdeki esnafları öğretmen ve öğrencilerimizle ziyaret ederek, maske dağıtımı yaptık” dedi. 
Kara, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ve esnaflarımıza maske dağıttıklarını belirterek, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz LÖSEV hakkında bilgiler verdiğini kaydetti. 
İlçe esnafı da Sağlık Koleji öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılan bu etkinliğe destek vermek için maske takarak lösemiye dikkati çektiler. 

İlgili Haberler
Sungurlulu esnaf kendi köyüne mescit yaptırdı
Sungurlulu esnaf kendi köyüne mescit yaptırdı
Sungurlu Sosyal Merkez Hizmetleri’ne yeni müdür
Sungurlu Sosyal Merkez Hizmetleri’ne yeni müdür
Sungurlu’da sopalı kavga: 1 yaralı
Sungurlu’da sopalı kavga: 1 yaralı
Otomobil tarlaya uçtu
Otomobil tarlaya uçtu
Sungurlu Öğretmenevi tadilata alındı
Sungurlu Öğretmenevi tadilata alındı
Miniklerinden LÖSEV’li çocuklar yararına kermes
Miniklerinden LÖSEV’li çocuklar yararına kermes

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim