Engelli şahıstan örnek kampanya

Daha önce de kendi gibi bir engelli vatandaşın yüzünü güldürmek için bir kampanya başlatan ve bu kampanya dahilinde topladığı paralarla tekerlekli sandalye alan Hançeroğlu, aldığı tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine teslim etmişti.

İlçedeki hayırseverler ile yaptığı görüşmeler sonucunda temin ettiği 100 adet mont ve kabanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırması için Sungurlu Kaymakamlığı, Belediye ve Sosyal Hizmet Müdürlüğüne teslim eden Hançeroğlu, ’Bir mont, bir kaban’ adı ile başlattığım kampanyada 100 adet mont ve kabanı ihtiyaç sahiplerine verilmek üzeri gerekli yerlere teslim ettim. Bana bu kampanyada yardımcı olan tüm hayırsever dostlarıma ve şahsıma güvenerek destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.