Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101847
ALTIN
280.587
DOLAR
5.6955
STERLİN
7.1156
EURO
6.2659

En büyük hayali fabrika kurmak

Sungurlu’da faaliyet gösteren Atik Koltuk Döşeme adlı işyeri sahibi Samet Atik, en büyük hayalinin ilerde bir fabrika kurmak olduğunu söyledi.

En büyük hayali fabrika kurmak

Sungurlu’da faaliyet gösteren Atik Koltuk Döşeme adlı işyeri sahibi Samet Atik, en büyük hayalinin ilerde bir fabrika kurmak olduğunu söyledi.

24 Eylül 2019 Salı 22:13
En büyük hayali fabrika kurmak

İlerde dükkânı ve işlerini büyüterek fabrikaya dönüştürmenin hayalini kuran döşeme ustası Samet Atik, hem okuyup hem de çalışarak ekmek parası kazandığını ifade etti.

Samet Atik, Fatih Mahallesi Şehit Adil Yıldız Caddesinde ki iş yerinde koltuk, kanepe ve oturma gruplarının tamirini ve müşterilerin talebi doğrultusunda seçtikleri modellere göre sıfırdan imalatını yaptığını belirterek, “İş yerimde koltuk, kanepe, oturma grupları tamir ve döşeme işlerini yapıyorum. Yenileme işleri, içerisi doldurularak döşemesi, kırık döküklerini tamir ederek eski haline döndürüyorum. Eskimiş koltuk, kanepe ve oturma grupları, onarılıp yeniden kumaşla kaplandığı gibi, zevke göre sipariş de alıyoruz ve isteğe göre tasarlayıp uygun fiyatlara kaliteli ve garantili bir şekilde imalatını yapıyoruz. Mesleğimiz içerisinde farklı meslekler barındırıyor, kaynak, dikim, döşeme ve mobilya gibi. Zor ve zevkli bir mesleğimiz var. Eleman sıkıntımız var mesela ama çırak bulamıyoruz. En büyük hayalim ilerde bir fabrika kurmak inşallah başaracağım.” dedi.

"AĞABEYİMDEN MESLEĞİMİ ÖĞRENDİM"

Mesleğini ağabeyinden öğrendiğini dile getiren 23 yaşında ki Atik, şöyle devam etti:

“İlkokulu bitirdikten sonra, İstanbul’da benim gibi aynı işle uğraşan ağabeyim Ahmet’in yanında işe başladım ve çalışma hayatına atıldım. 8 yıl hem okuyup hem çalıştım. Ağabeyimden mesleğimi öğrendim. Sonra Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü’nü kazandım. Ve Sungurlu’ya gelerek Şehit Adil Yıldız Caddesi’nde bulunan iş yerimi açtım. 3 yıldır buradayım ve yine hem okuluma gidiyorum hem de çalışıyorum, ekmek paramı kazanıyorum Allah’a şükür.” (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
4 günde 218 ünite kan toplandı
4 günde 218 ünite kan toplandı
Sungurlu TSO’dan aşure ikramı
Sungurlu TSO’dan aşure ikramı
Sungurlu Belediyesi’nden tekerlekli sandalye yardımı
Sungurlu Belediyesi’nden tekerlekli sandalye yardımı
Motorlu testere ile ayak parmağını kesti
Motorlu testere ile ayak parmağını kesti
Sungurlu'da çeltik hasadı başladı
Sungurlu'da çeltik hasadı başladı
Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti
Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim