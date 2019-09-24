En büyük hayali fabrika kurmak

İlerde dükkânı ve işlerini büyüterek fabrikaya dönüştürmenin hayalini kuran döşeme ustası Samet Atik, hem okuyup hem de çalışarak ekmek parası kazandığını ifade etti.

Samet Atik, Fatih Mahallesi Şehit Adil Yıldız Caddesinde ki iş yerinde koltuk, kanepe ve oturma gruplarının tamirini ve müşterilerin talebi doğrultusunda seçtikleri modellere göre sıfırdan imalatını yaptığını belirterek, “İş yerimde koltuk, kanepe, oturma grupları tamir ve döşeme işlerini yapıyorum. Yenileme işleri, içerisi doldurularak döşemesi, kırık döküklerini tamir ederek eski haline döndürüyorum. Eskimiş koltuk, kanepe ve oturma grupları, onarılıp yeniden kumaşla kaplandığı gibi, zevke göre sipariş de alıyoruz ve isteğe göre tasarlayıp uygun fiyatlara kaliteli ve garantili bir şekilde imalatını yapıyoruz. Mesleğimiz içerisinde farklı meslekler barındırıyor, kaynak, dikim, döşeme ve mobilya gibi. Zor ve zevkli bir mesleğimiz var. Eleman sıkıntımız var mesela ama çırak bulamıyoruz. En büyük hayalim ilerde bir fabrika kurmak inşallah başaracağım.” dedi.

"AĞABEYİMDEN MESLEĞİMİ ÖĞRENDİM"

Mesleğini ağabeyinden öğrendiğini dile getiren 23 yaşında ki Atik, şöyle devam etti:

“İlkokulu bitirdikten sonra, İstanbul’da benim gibi aynı işle uğraşan ağabeyim Ahmet’in yanında işe başladım ve çalışma hayatına atıldım. 8 yıl hem okuyup hem çalıştım. Ağabeyimden mesleğimi öğrendim. Sonra Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü’nü kazandım. Ve Sungurlu’ya gelerek Şehit Adil Yıldız Caddesi’nde bulunan iş yerimi açtım. 3 yıldır buradayım ve yine hem okuluma gidiyorum hem de çalışıyorum, ekmek paramı kazanıyorum Allah’a şükür.” (Haber Merkezi)