Emrah Nazlım hayatını kaybetti

Sungurlu Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde çalışan ve son olarak 2011 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geçip Cumhuriyet İlköğretim okulunda görev yapan Emrah Nazlım, rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Çorum'da hayatını kaybetti.

Emrah Nazlım’ın vefatı ailesi ve çevresinde derin üzüntü yarattı. Merhumun cenazesi önceki gün Sungurlu Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Sungurlu Sarıtepe Mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

