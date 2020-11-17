Elektrik üretimi için olumlu ÇED raporu

De Solar 5 Enerji Ltd Şti tarafından çalışmaları planlandığı biçimde sürdürülen ve atık lastikleri işleyerek elektrik üretecek yatırıma ÇED olumlu raporu verildi.

Atık lastiklerin işlenerek 2.17 MWe kurulu güçle elektrik üretecek tesis iki parselde 17 bin 188 metrekare alanda kurulacak.

Sungurlu OSB Piroliz Tesisi Projesi ile yıllık bazda ortalama 4.838,4 ton karbon siyahı (is karası), 4.480 ton piroliz yağı (ısıl enerji için harcanacak 1568 ton hariç), 3.840 ton hurda çelik tel, 1.209,6 ton yoğuşturulamayan gaz (ısıl enerji için harcanacak) elde edilecek, ayrıca elektrik enerjisi üretilecek.

Şirket yetkilisi Ziya Koçak, Sungurlu OSB Yönetim Kurulu’nun ön tashihi yapılan sanayi parselinde üretim yapmalarında sakınca olmadığına karar verdiğini, proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan dosyalarının ÇED raporunu olumlu şekilde aldığını vurguladı.

Projenin idari sürecinin devam ettiğini anlatan Koçak, tesiste 20-25 kişinin istihdam edileceğini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından lisanslandıktan sonra projenin onaylanıp faaliyete geçirileceğini, üretilen enerjinin kamu yararı adına ulusal elektrik sistemine aktarılacağını vurguladı.

(Haber Merkezi)