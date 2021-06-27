Dualar eşliğinde Çorum’a geldiler

Sungurlu’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna girecek olan öğrenciler için ücretsiz olarak hizmet veren araçlar, sabahın erken saatlerinde belediye hizmet binası önünden dualarla Çorum’a hareket etti.

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in selamlarını ve başarı dileklerini öğrencilere ileterek yolcu etti. Araçlarda öğrencilere çikolata ve su ikramında bulunuldu.

Belediye önünden hareket eden araçlar, öğrencileri sınava girecekleri okullara bıraktı. YKS için Sungurlu Belediyesi Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere Çorum’a gelecek adaylara araç desteği sağladı.

(Haber Merkezi)

