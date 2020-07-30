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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. 

Sungurlu 30.07.2020, 21:52
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Cevheri Mahallesi'nde meydana geldi. Sungurlu'dan Demirşeyh köyüne giden Mustafa Karaaytu yönetimindeki 19 SF 491 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Mustafa Karaaytu olay yerinde hayatını kaybetti. 
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekibinin incelemesinin ardından Karaaytu'nun cenazesi, otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

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