Çörek otu üretimi yeni gelir kapısı oldu

Sungurlu İlçe Tarım Müdürü Musab Altun, önceki dönem İlçe Tarım Müdürü Hicabi Berişbek ve ziraat mühendisi Cihan Keskin, Akpınar köyündeki çörek otu tarlasında incelemede bulundu.

Çörek otu ekimi yapan Sabri Karayünlü, Nevzat Göktaş, Arap Çataroğlu ile birlikte ekim yapılan tarlada yetkililere bilgi veren Köy Muhtarı Haydar Aralıoğlu, ‘iyi tarım uygulamaları’ kapsamında ziraat mühendislerinden aldıkları bilgilerle bugüne kadar ekimi yapılmayan ürünleri ekmeye başladıklarını belirterek, “Bugüne kadar bir köylü olarak gider ziraat mühendislerine danışırdık. Onlar bize yol gösterirdi. Hangi tarım ürünlerini ekeceğimizi, nelere dikkat etmemiz gerektiğini bize anlatırlardı. Ancak biz yine doğru bildiğimizi yapardık. Ziraat yüksek mühendisi Serkan Sayın’ın başlattığı çalışma köyümüzde yankısını buldu. Hasan Ali Karavacıoğlu’nun girişimiyle köyümüzde başta çörek otu olmak üzere tıbbi hoş kokulu bitkilerin üretimine başladık” dedi.



İlk etapta 7 bin dönüm alana çörek otu ekildiğini, köylerinde ise ikinci kez yapılan ekimde 250 dönüm alana ulaştıklarını kaydeden Muhtar Aralıoğlu, “Ekim ayında daha fazla tarlaya ekim yapılacağına inanıyorum. Ayrıca, şimdilik beş çeşit tıbbi aromatik bitkinin deneme üretimi yapılmaktadır. İlçe tarımın, ziraat mühendislerinin vereceği teknik bilgilerle daha güzel çalışmalar yapacağız” dedi.

Çörek otu üreticilerinden Nevzat Göktaş da ziraat mühendislerinden teknik bilgi aldıklarını dile getirerek, “Çörek otunun yetiştirilmesi ve önemi konusunu yeni yeni anlamaya başladık. Hasat dönemine kadar sizlerin vereceği bilgiler bizim için çok değerlidir. Sizleri köyümüzde görmekten çok memnun olduk” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, İlçe Tarım Müdürü Musab Altun ve görevli personel, çörek otu yetiştirilmesi konusunda üreticilere bilgi verdi. Vahşi sulamanın (salma sulamanın) getirdiği olumsuzlukların konuşulduğu ziyarette lavanta, çörekotu, karabuğday gibi yağmur sularıyla yetişen bitkilerin önemi anlatıldı. (Taner ŞİMŞEK)