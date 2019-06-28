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Çok sevdiği kamyonların maketlerini yapıyor

Sungurlu Adliyesi’nde çalışan Barış Bekret, çocukluğundan beri ilgisi olduğu kamyonların dekotadan maketini yapıyor.

Çok sevdiği kamyonların maketlerini yapıyor

Sungurlu Adliyesi’nde çalışan Barış Bekret, çocukluğundan beri ilgisi olduğu kamyonların dekotadan maketini yapıyor.

28 Haziran 2019 Cuma 21:00
Çok sevdiği kamyonların maketlerini yapıyor

28 yaşındaki Barış Bekret, yaptığı açıklamada, babasının kamyon şoförü olduğunu kendisinin de bu yüzden kamyonlara ilgi duyduğunu ve maketlerini yaptığını söyledi.

İlgi duyduğu kamyonların birebir maketlerini yapan Bekret, bu işi hobi olarak yaptığını ve ileri seviyelere taşıma gayretinde olduğunu ifade etti.

Bekret, ahşap eşyalara, el işçiliğine ve maketlere küçüklüğünden bu yana ilgi duyduğunu vurguladı.

Barış Bekret, açıklamasında şunları kaydetti:

“1991 yılında Sungurlu’da doğdum. Babam kamyon şoförü. Benimde babamın mesleğinden dolayı kamyonlara çocuk yaşlarda ilgim vardı. Babamın kamyonunu görünce heveslenirdim içerisine girer oynardım. Çok seviyordum ve bu sevgim ortaokul yıllarında kamyonların maketini yapma fikrini aklıma getirdi. Ve Ortaokul yıllarında okuldan arta kalan zamanlarda dekotadan kamyon maketi yapmaya başladım. Küçük büyük derken iyice öğrendim. Birebir aynısını tasarlayıp maketlerini yapıyorum artık. Tekerleğinden jantına, iç döşemelerin dış tasarımına hatta ışıklandırma sistemlerine kadar eksiksiz yapmaya çalışıyorum.

Karar verdiğim kamyonu metreyle ölçüyorum, sonra birebir küçük maketini yapıyorum. Maketleri evimde koruyorum. Maket filomu görenler hayran kalıyor. Yaptıkça mutlu oluyorum, dinleniyorum. Uzun zamandır kamyon maketleri yapıyorum. Aynı zamanda müzikle de ilgilendiğim oldu. Lise yıllarında tamamen müziğe yöneldim ve ilçemizde düğünlerde müzisyenlik yaptım. Üniversiteyi bitirdikten sonra müzik hayatıma son vererek tekrar maket yapımına ağırlık verdim. Boş zamanlarımda kamyon maketi yapıyorum ve bunu ileri seviyelere taşıma gayretindeyim inşallah. Şu an Sungurlu Adliyesi’nde çalışmaktayım ve işimden arta kalan zamanlarda kamyon maketi yapıyorum.” (Haber Merkezi)

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