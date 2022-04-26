“Çocuklar bile anladı ama onlar bir türlü anlamadı!”
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu devrettiği çocukların ilçenin su sorununa değinmelerine 'Çocukların bile idrak ettiği önemli bir konuyu yetkililerin anlayamaması çok vahim bir durum' diyerek eleştirdi.
“SUNGURLU’NUN MESELELERİNDE
KULAKLARINA PAMUK TIKIYORLAR”
Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner su sorununun önemine değinerek “23 Nisan’da koltuğumu bırakmış olduğum minik öğrenci dahi Sungurlu’nun içme suyu borularının değişmesi gerektiğini biliyor ve talepte bulunuyor. Ben buradan o minik öğrencilerimi duyarlılığından dolayı bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.
Çocuklarımızın su konusundaki duyarlılığı ne yazık ki Çorum Valisi ve Milletvekillerinde yok diyen Şahiner, “Sungurlu Belediyesi ve şahsımla ilgili ne kadar olumsuz bir durum olursa, bunlarla yakinen ilgileniyorlar ama olumlu bir tek olayda kulaklarına pamuk tıkıyorlar. Ama gün geldiğinde bunu Allah’ta sorar kulda sorar” şeklinde konuştu.
“ALTI KÖPEK İÇİN YAYGARA
KOPARANLAR SUSUYORLAR”
“6 tane köpek için Sungurlu Belediyesi’ne 40 bin TL ceza kestik diye neredeyse ilan verenler, su konusuna gelince diller lal oluyor” diyen Abdulkadir Şahiner, Sungurlu Belediyesi’ne 40 bin TL ceza kestik diye müjde verenler, ilçenin su sorununu çözüyoruz diye müjde verin de Sungurlu’nun saygısını kazanın diyerek, “Sungurlu'da dikili bir ağacı olmayan, ilçe için tek bir faydalı proje geliştirmeyen yetkili merciler, yazık ki ne kadar olumsuzluk varsa, yapıcı olmak, çözüm bulmak yerine hep yıkmaya çalışıyorlar” dedi.
SAYGI İSTENMEZ
Bir kez daha yetkililere seslendiğini belirten Şahiner, “Su konusunda adım atmayan Vali ve Milletvekilleri bizlerden ne saygı, ne de sevgi beklemesin. Çünkü saygı kazanılır, istenmez” ifadelerini kullandı.
(Volkan SINAYUÇ)
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