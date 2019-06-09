ÇESOB’tan Başkan Şahiner’e kutlama

Ziyarette ÇESOB hakkında bilgiler veren Recep Gür, her zaman belediye ile koordineli çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Başkan Gür, “Belediyemizle omuz omuza çalışmaya hazırız. Bu zamana kadar çalıştık bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. 7 gün 24 saat ne zaman derseniz her zaman yanınızdayız. Birlik beraberlik içerisinde bize ne görev düşerse biz hazırız. Görevinizde sizlere başarılar diliyor hayırlı olsun diyoruz” diye konuştu.

“ESNAFIN YANINDAYIZ”

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Şahiner ise; “Esnafın problemlerini yakından bilen birisi olarak esnafımızın yanındayız. Esnafımız 1 liralık kazancını nasıl 2 lira nasıl yapar, bu noktada biz nasıl bir destek verirsek esnafımızın kazancını daha da bereketlendiririz, artırırız tüm düşüncemiz yaptığımız çalışmaların amacı gayesi hep böyledir böyle olacaktır” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)