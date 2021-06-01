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Çatıya çıkan kadını polis ikna ederek aşağı indirdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bunalıma giren bir kadın, evin çatısına çıktı. Polis ve vatandaşların çabaları sonucu genç kadın aşağı indirildi.

Sungurlu 01.06.2021, 10:37
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Çatıya çıkan kadını polis ikna ederek aşağı indirdi

 Edinilen bilgilere göre, Turan mahallesinde yaşayan C.B., girdiği bunalım sonucu bir evin çatısına çıktı. Çatıda bir şahsın olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları görüşmeler sonucu C.B.'yi ikna ederek çatıdan indirdi. C.B, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Kaynak: (İHA)
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