Canlar19’dan Şahiner ziyareti
Sungurlu 18.10.2021, 19:43
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Sungurlu Canlar 19 Derneği Başkanı Yılmaz Karayünlü ve yönetimi Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i makamında ziyaret etti.
Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Şahiner, “Dernek Başkanı Yılmaz Karayünlü ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Değerli konuklarımla Sungurlu'muzun geleceğine dair gayet verimli istişareler gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
(Haber Merkezi)
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