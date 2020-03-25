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Çalınan otomobil bulundu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Hilmi Oğlakcı’nın evinin önünde park halindeyken çalınan otomobil, sabah terk edilmiş halde bulundu. 

Çalınan otomobil bulundu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Hilmi Oğlakcı’nın evinin önünde park halindeyken çalınan otomobil, sabah terk edilmiş halde bulundu. 

25 Mart 2020 Çarşamba 15:29
Çalınan otomobil bulundu

Akçakent Mahallesi Toki evlerinde oturan Hilmi Oğlakcı, sabah kalktığında evinin önünde park halindeki 06 VTS 43 plakalı otomobilin çalındığını fark etti. Oğlakcı’nın haber vermesi üzerine polis ekipleri araştırma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araştırması sonucunda otomobil, Akçay Mahallesi Fen Lisesi arkasında terk edilmiş halde bulundu. Otomobilini polisten teslim alan Hilmi Oğlakcı, "Sabah lüks arabamın yerinde olmadığını fark ettim. Hemen polise haber verdim. Bulunmasına çok sevindim" dedi. 
Polis, otomobili çalan kimliği belirsiz kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 

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