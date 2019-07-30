Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 23°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102686
ALTIN
255.580
DOLAR
5.5506
STERLİN
6.7612
EURO
6.1902

Çalınan eşyalar zulalar halinde ele geçirildi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde hırsızlık olaylarında çalınan eşyalar bir evde zulalanmış halde bulundu. 

Çalınan eşyalar zulalar halinde ele geçirildi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde hırsızlık olaylarında çalınan eşyalar bir evde zulalanmış halde bulundu. 

30 Temmuz 2019 Salı 20:36
Çalınan eşyalar zulalar halinde ele geçirildi

Son aylarda ilçede hırsızlık olaylarının artış göstermesi üzerine Sungurlu Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. İlçedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olaylarını aydınlatmak için teknik takip yaptı. 
Yapılan çalışmalar sonucu polis ekipleri, Hacettepe Mahallesi'nde F.A. adlı şahsın evine baskın düzenledi. Operasyonda evin içerisinde zula olarak tabir edilen bölmelerde saklanan çalıntı eşyalar bulundu. 
Ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edilmeye başlanırken, şüpheli F.A.’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

İlgili Haberler
Saman yüklü traktör kül oldu
Saman yüklü traktör kül oldu
Sungurlu polisinden trafik denetimi
Sungurlu polisinden trafik denetimi
Sungurlulu kadınlar Konya’yı gezdi
Sungurlulu kadınlar Konya’yı gezdi
Üniversiteli gençler harçlıklarını tavuklu pilav ile çıkarıyorlar
Üniversiteli gençler harçlıklarını tavuklu pilav ile çıkarıyorlar
Otomobil orta refüje çarptı: 5 kişi yaralandı
Otomobil orta refüje çarptı: 5 kişi yaralandı
Başkan Şahiner’den mesaj var...
Başkan Şahiner’den mesaj var...
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim