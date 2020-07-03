Buğday yüklü traktör devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza ilçeye bağlı Kaledere Köy yolunda meydana geldi. Halil Kesekler yönetimindeki 19 SH 460 plakalı buğday yüklü traktör, Kertme Köy yolu mevkiinde rampa aşağı giderken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Halil Kesekler ile traktörde yolcu olarak bulunan Kasım Körpe yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.