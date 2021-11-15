Bedava döner ekmek kuyruğu
Sungurlu 15.11.2021, 15:03
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde bedava dağıtılan ekmek arası döner ve ayrandan almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Döner ekmek almak için sıraya giren vatandaşlar arasında zaman zaman izdiham yaşandı.
Sungurlu ilçesinde Halil Kirazlı ve Esat Aycil Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde dönerci dükkanı açtı. İş yeri sahipleri açılışa özel ücretsiz et döner ekmek ve ayran dağıttı. Bedava döner dağıtıldığını duyan vatandaşlar, iş yerinin bulunduğu yere akın etti.
Sıraya giren yüzlerce kişi, onlarca metrelik kuyruk oluşturdu.
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