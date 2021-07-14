Başkan Şahiner’den Zehra Meva’ya destek

Aile ile görüşmesinin akabinde belediye personeli ile kampanya başlattıklarını sosyal medya hesabından duyuran Belediye Başkanı Şahiner, tüm Çorumluları Zehra Meva’ya destek olmaya davet etti.

Küçük kıza çeşitli hediyeler vererek sevindiren Başkan Abdulkadir Şahiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Bugün güzeller güzeli SMA Tip2 hastası Sungurlulu evladımız Zehra Meva'yı tüm hemşerilerim adına makamımda misafir ettim. Kızımız dünya tatlısı maşallah. Annemiz ve babamızla istişare ettik. Tedavi ve kampanya sürecinde hangi aşamada olduklarını konuştuk. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu da belirttik. Belediye bünyemizde, personelimizin katılımıyla destek kampanyası başlattığımızı ailemize ilettik. Meva’mızın kurtuluşu için başlatılan kampanyaya da tüm hemşerilerimi katkı saplamaya davet ediyorum. Hepimiz anne ve babayız, bu zor durumda kızımızı ve ailemizi yalnız bırakmayalım. Karınca kararınca elimizden geleni yapalım. Rabbim başta Zehra Meva kızım olmak üzere tüm hastalarımıza şafi isminin hürmetine şifa versin inşallah” ifadelerine yer verdi.

(Özlem KOŞA)

