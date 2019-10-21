Başkan Şahiner’den muhtarlara kutlama

Muhtarlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Başkan Şahiner, muhtarların demokrasinin ilk halkası, mahalle ve köylerin seçilmiş temsilcileri, yerel yönetimlerin önemli bir parçası konumunda bulunduğunu hatırlattı.

Sungurlu Belediyesi olarak muhtarların taşıdığı sorumluluk ve önemin bilincinde hareket etkinlerini, muhtarların talep ve görüşlerini değerlendirerek bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini de açıklayan Başkan Şahiner, “Bizler mahalli idareciler olarak muhtarlar olmadan asla başarılı olamayız. Muhtarlarımızla karşılıklı istişare ve fikir alışverişinde bulunarak şehrimizin problemlerine çare üretiyoruz. Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olarak görevlerini büyük bir azim ve kararlılıkla yürüten muhtarlarımız bizim başımızın tacıdır. İstişare kültürünü gelenek haline getirdiğimiz ilçemizde, muhtarlarımız ile birlikte şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için elbirliği ve gönül birliğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

(Bülent USLU)