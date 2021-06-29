Başkan Şahiner, parkı inceledi, miniklere dondurma ikram etti
Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, ilçede bakım ve onarımı yapılan Vali Mustafa Yıldırım Parkı’nda inceleme yaptı, parkın bitmesini heyecanla bekleyen çocuklara dondurma ikram etti.
Sungurlu 29.06.2021, 19:46 29.06.2021, 19:46
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Şahiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güzelleştirme çalışması yaptığımız Vali Mustafa Yıldırım parkımızı ziyaret ettim. Parkın bitmesini dört gözle bekleyen kuzularıma dondurma ısmarladım Ben en çok onların Belediye Başkanıyım” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)
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