Başkan Şahiner, parkı inceledi, miniklere dondurma ikram etti

Şahiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güzelleştirme çalışması yaptığımız Vali Mustafa Yıldırım parkımızı ziyaret ettim. Parkın bitmesini dört gözle bekleyen kuzularıma dondurma ısmarladım Ben en çok onların Belediye Başkanıyım” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

